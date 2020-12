Meerderheid Japanners wil komende zomer geen Spelen in Tokio

Een meerderheid van de Japanners verzet zich nog steeds tegen de organisatie van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, zo blijkt vandaag uit een nieuwe peiling. Zij verkiezen een nieuw uitstel of de definitieve afgelasting van de Spelen.

Volgens de laatste peiling van televisiezender NHK is slechts 27 procent van de Japanners voorstander, 31 procent wil de Spelen opnieuw uitstellen en 32 procent denkt dat een definitieve afgelasting de beste optie is. Ook vorige peilingen resulteerden in gelijkaardige cijfers.

De Spelen van Tokio werden in maart, vlak na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, uitgesteld tot de zomer van 2021. De financiële gevolgen daarvan zijn groot. Begin deze maand lieten de organisatoren reeds weten uit te gaan van 2,1 miljard euro extra aan uitgaven, wat de totale kosten op 13 miljard euro zou brengen.

Nieuw uitstel zou een financiële catastrofe betekenen. Volgens Yuriko Koike, gouverneur van Tokio, is er momenteel dan ook niets dat erop wijst dat de Spelen niet zouden kunnen doorgaan, ondanks de tweede coronagolf wereldwijd, het scepticisme bij de bevolking en de vaccinatiecampagne die nog op gang moet komen. In een interview met nieuwsagentschap AFP benadrukte ze eveneens dat de Spelen van 2021 een belangrijke impact zullen hebben op toekomstige olympische evenementen, zoals de Winterspelen van 2022 in Peking en de Zomerspelen van 2024 in Parijs.

Volledig scherm Om te vieren dat de fakkeloptocht over honderd dagen begint, kleurt de Tokyo Skytree, de 634 meter hoge televisietoren in Tokio, vandaag goud. © AFP

De voorbereidingen gaan intussen gewoon door. Het organisatiecomité bevestigde vandaag dat over honderd dagen in Fukushima de fakkelestafette door Japan begint. De olympische vlam legt vanaf 25 maart een route af door alle 47 regio's van het Aziatische land en komt op 23 juli aan in Tokio, waar dan de openingsceremonie van de Spelen moet worden gehouden.

De vlam trekt in een estafettetocht door 859 gemeentes in Japan. Zo'n 10.000 mensen mogen een stukje met de vlam lopen. Om te vieren dat de optocht over honderd dagen begint, kleurt de Tokyo Skytree, de 634 meter hoge televisietoren in Tokio, vanavond goud. De fakkelestafette start op het trainingscomplex van de Japanse voetbalploeg in Fukushima, de regio die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en daaropvolgend een tsunami en een kernramp.

Volledig scherm Maart van dit jaar: de olympische vlam arriveert in Japan. © AP

De olympische vlam werd in maart op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Enkele dagen later besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis uit te stellen naar 2021.