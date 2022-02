Melissa Peperkamp trots als een pauw met zesde plek Olympische Spelen: ‘Ik verras mezelf altijd’

Eerst kwamen de Engelse woorden. Sick en insane, vond snowboardster Melissa Peperkamp het dat ze in de finale van de Big Air zesde was geworden. ,,Ik heb er alles uitgehaald.”

Door Rik Spekenbrink



Toen vanochtend de wekker van Melissa Peperkamp ging, om 05.20 uur in de Chinese ochtend, dacht ze: ,,Oh ja. Ik moet vandaag een finale rijden.” Maar van zenuwen had ze weinig last, voorafaand aan de grootste wedstrijd van haar nog jonge leven. ,,Ik wilde gewoon plezier maken.”

Dat lukte meer dan goed. Met een zesde plek verbaasde Peperkamp iedereen, inclusief zichzelf. ,,Ik zeg altijd dat big air mijn onderdeel niet is. Maar ik verras mezelf altijd. Ik ben hier zo blij mee.”



Ze had drie goede en constante sprongen, met hogere scores dan een dag eerder bij de kwalificaties. ,,Vanochtend was ik heel even emotioneel, toen Niels (coach Oostendorp, red.) vroeg waar ik mee wilde beginnen. Ik wist het niet. Maar we maakten en plan en ik heb alles gewoon geland. Ik heb er alles uitgehaald en ben super trots op mezelf.”

Quote He valt altijd één keer heel hard, dat is part of the deal Melissa Peperkamp

De marge met winnares Anna Gasser is nog wel redelijk groot. Peperkamp sprak vol ontzag over de Oostenrijkse. ,,Zij moest haar plek verdedigen, dat deed ze waanzinnig. Ze is een baas en zal dat altijd blijven in snowboarden. Maar er is vette concurrentie bij gekomen. Het zal dicht bij elkaar komen te liggen, iedereen zal elkaar gaan pushen, vet om te zien.”

Maar welke rol ziet Peperkamp, pas 17 jaar, voor zichzelf in dat internationale gevecht? ,,Ik hoop over vier jaar ook dat niveau te halen, maar ik weet het echt niet. Ik zit nu in de top twaalf, of iets beter, misschien tegen die tijd wel top vijf. Ik zal eraan moeten geloven om over de kop te gaan, ben ik bang. Dat was in mijn hoofd dit jaar iets te vroeg. Elke truc komt op een moment, zeg ik altijd. Het gaat om durven en vertrouwen. Als je het straks een paar keer hebt gedaan, denk je misschien: was dit het nou? En je valt altijd één keer heel hard, dat is part of the deal.”

De tijd zal het leren, eerst gaat Peperkamp deze zesde plek vieren. ,,Hoe, dat weet ik nog niet. Het moet nog even landen.”

