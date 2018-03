Mentel komt met schrik vrij na harde valpartij op nek

De schrik zat er even goed in bij de Nederlandse ploeg, maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Mentel hield alleen een stijve nek over aan de val en verwacht vrijdag gewoon aan de start te komen.

Mentel, die al jarenlang vecht tegen kanker, is begin januari nog geopereerd aan haar nek. Er is toen een titanium constructie geplaatst. ,,Ik schrok behoorlijk en het leek wel of ik ook wat hoorde in mijn nek, maar alles is oké en de titanium constructie doet gelukkig goed zijn werk”, aldus Mentel.