Michelle Dekker en Niek van der Velden naar Pyeongchang

Halfnaakte vlaggendrager uit Tonga haalt Spelen als langlaufer

21 januari Taekwondoka Pita Taufatofua (34) ging anderhalf jaar geleden de wereld rond door met een ingeolied bovenlijf de vlag te dragen voor Tonga op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op de Winterspelen van volgende maand in Pyeongchang is hij opnieuw van de partij, maar nu als langlaufer.