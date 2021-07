Nederlandse 3x3-basketballers na bloedstollende kwartfinale uitgeschakeld

VIDEO Van den Hoogenband over Nederland­se medaille­oogst: ‘We lopen niet achter op schema’

11:52 Pieter van den Hoogenband maakt pas op de slotdag van de Olympische Spelen de balans op. De chef de mission van TeamNL wilde op dag 4 van de Spelen weinig kwijt over de prestaties tot nu toe. ,,Het gaat alle kanten op. We hebben nog dertien dagen te gaan, alle dagen zullen we winnen en verliezen. Op 8 augustus maken we de totale balans op”, zei Van den Hoogenband op een persconferentie in het olympisch dorp.