Olympische Spelen Ouders apetrots op vlaggendra­ger Keet (16): ‘Ik ben een jankerd, dus ik zal een paar tranen laten’

11:35 Zelfs de afwezigheid van toeschouwers in Tokio zal skateboarder Keet Oldenbeuving (16) er niet van weerhouden om met een grote smile de vlag het stadion in te dragen. En haar ouders en broertje zullen in Utrecht glimmen van trots.