Nederlandse olympiërs krijgen voorrang met coronavaccinatie: ‘Fijn dat er nu zekerheid is’

Tot nu toe hebben ongeveer tweehonderd sporters uit Nederland zich gekwalificeerd voor het vierjaarlijkse sportevenement. Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters krijgen toegediend en wanneer precies. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen. Zij zullen daarin ook nog enkele andere kleine groepen aankondigen die eerder een coronaprik kunnen halen dan mensen in dezelfde leeftijdsgroep.



NOC*NSF kan het nieuws niet bevestigen en zegt de besluiten van het kabinet af te wachten. De sportkoepel laat weten dat er bij de regering het verzoek is gedaan om zodra het mogelijk is de sporters te vaccineren die naar Tokio gaan voor de Olympische of Paralympische Spelen. Daarbij is het volgens NOC*NSF van belang dat de sporters niet te lang hoeven te wachten.