Negentien nieuwe besmettingen norovirus

Jorrit Bergsma is geen robot, maar wel in vorm

8:43 Hij had het geaccepteerd, maar toch ook niet weer niet. Kijkend naar de 5 kilometer van gisteren dacht Jorrit Bergsma: ‘Verdomme, hier had ik moeten rijden.’ Jan Blokhuijsen en Bob de Vries, twee van de drie rijders die op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) sneller waren dan hij, reden in Gangneung een matige tot slechte rit. Dat had een Bergsma in vorm beter gedaan, dacht Bergsma.