Nils van der Poel beschuldigt TeamNL van corruptie: ‘Grootste schandaal van deze sport’

Nuis en Krol

Kjeld Nuis wilde op Medal Plaza, waar hij de gouden medaille kreeg omgehangen voor zijn zege op de 1500 meter, niet reageren op de kritiek van Nils van der Poel. ,,No comment, ik wil ik niets van weten. Ik geloof dat allemaal wel, dat gezanik over dat ijs.”



Thomas Krol: ,,Nils heeft volgens mij goud gewonnen, dus hij is volgens mij de laatste die daar over mag klagen. Ik heb er verder niets van meegekregen. Dat er mensen naar de kwaliteit van het ijs kijken, daar is toch niks mis mee. Het enige wat gewaarborgd moet worden is dat de kwaliteit voor iedereen hetzelfde is. Dit lijkt me op het eerste gezicht, maar ik weet niet alles, een beetje overdreven.”



Krol wist uberhaupt niet dat TeamNL op de achtergrond heeft geïnformeerd bij ijsmeester Messer. ,,Ik weet écht van niets. Het lijkt me wel bijzonder dat iemand die net olympisch kampioen is geworden daar over klaagt. Maar, nogmaals, ik weet niet alles.”