Nog eens vijftien Russen leggen zich niet neer bij besluit

De sporters hopen alsnog te kunnen meedoen aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Onder de eisers zijn schaatsster Olga Fatkoelina, in 2014 goed voor olympisch zilver op de 500 meter, olympisch kampioen skeleton Aleksander Tretiakov en gouden medaillewinnaar langlaufen Aleksander Legkov.



Het CAS zal de spoedzaken behandelen in het kantoor dat het hof van sportarbitrage in Pyeongchang heeft geopend. De groep van vijftien, die bestaat uit dertien atleten en twee coaches, was eerder al met succes in beroep gegaan bij het CAS tegen hun levenslange schorsing door het IOC. De sportrechters vonden dat niet voldoende kon worden aangetoond dat zij tijdens de vorige Spelen van 2014 in Sotsji de dopingregels hadden overtreden. Het IOC bleef echter bij de weigering de Russen toe te laten in Pyeongchang.



Na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen besloot het IOC Rusland als natie te schorsen voor de Spelen. Sporters die kunnen aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest, mogen onder neutrale vlag toch meedoen. Het IOC heeft 169 'schone' Russische atleten uitgenodigd om naar Pyeongchang te komen. De twee groepen van 32 en vijftien sporters die een spoedzitting hebben aangevraagd, proberen ook een plek te krijgen in het 'neutrale' team.