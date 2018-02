Norovirus treft 86 mensen, aantal sporters onbekend

'Een Spelen zonder Viktor An is anders dan mét hem'

De tot Rus genaturaliseerde Zuid-Koreaan Viktor An vecht voor zijn laatste kans om deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang af te dwingen. Ook hij is onderdeel van het grootschalige Russische dopingschandaal, al is niet concreet duidelijk wat de shorttracklegende precies misdaan heeft. En dus hoort hij in Zuid-Korea, vinden de Nederlandse shorttrackers.