Nuis: ‘Dit is gekke shit’

Door Rik Spekenbrink



Op zijn toptijd van 1.44,01 beet iedereen zich stuk. Wat er toen gebeurde, beschrijft Nuis als ‘onwerkelijk’. ,,Ik wist even niet wat te doen. Die kant op, die kant op. Springen. Gekke shit. Maar het is heel vet. Jac (coach Orie, red.) ging zich nog aanstellen dat ik niet te dicht bij mocht komen omdat hij verkouden was. Ik zei: ‘Kom hier, gek’.”



Thuis in Emmen had zijn vriendin een kroeg afgehuurd, waar op een groot scherm en onder het genot van erwtensoep naar de race werd gekeken. Volgende week komt het gezin Nuis overgevlogen.



Nuis keek vier jaar terug, toen hij de Spelen miste door een overvloed aan spanning op het kwalificatietoernooi. Hij schakelde daarna mentale hulp in. ,,Even een drempel over. Je denkt: dat heb ik niet nodig. Als je het toch doet en je ziet dat je er vruchten van plukt, dan is dat heel mooi. Vroeger raakte ik in paniek van snelle tijden zoals die van Patrick Roest. Nu dacht ik: oké, die heeft zijn taken goed uitgevoerd. Dat moet ik beter doen. Ik kan nu echt genieten van een grote wedstrijd, zoals het cliché luidt. Zag familie op de tribune, zwaaide even, en daarna de knop weer om naar focus.”