Nycke Groot in aanloop naar Spelen terug bij Oranje: ‘Ik moet laten zien dat ik van waarde ben’

Door Lisette van der Geest



Nycke Groot (33) is een denker. Zij, een van de beste handbalsters uit de Nederlandse geschiedenis, doet ‘veel dingen met haar hoofd’, zoals ze dat zelf omschrijft. ,,Maar nu probeer ik het een keer op gevoel te doen”, zegt ze. En daarom zit ze vrijdagmiddag op Papendal, pratend tegen een laptopscherm, om tijdens een digitale persbijeenkomst uit te leggen waarom ze is teruggekeerd bij het nationaal team voor haar laatste optreden, terwijl ze nu eigenlijk met pensioen zou zijn.



Haar blonde haren lijken wat langer dan een paar jaar geleden, toen de middenopbouwspeelster afscheid nam van haar leven als international. Ze was destijds op. Fysiek en mentaal uitgeput. De enige manier om haar toen al indrukwekkende carrière nog iets te rekken was door te stoppen bij het Nederlands team, dacht ze. Nu: ,,Ik denk dat als ik nog langer was doorgegaan, dat ik dan was omgevallen.”