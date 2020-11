Olympisch kampioen Kipruto moet vrezen voor twintig jaar gevangenisstraf

Uitstel Spelen geeft ruiters extra tijd: ‘Sowieso zwaar jaar geweest’

11 augustus De topruiters worden een jaar voor de Spelen sportief én financieel hard geraakt. Het gebrek aan wedstrijden is slecht voor de ontwikkeling van de paarden en dus staan ook de verdiensten onder druk. ,,Ruiters zijn goede ondernemers, ze raken niet zomaar in de problemen, maar het is wel een zorg.”