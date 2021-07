Olympisch voetbal: Ajax langer zonder Antony, Duitsland en Frankrijk al naar huis

Brazilië was door een zege op Duitsland en een gelijkspel tegen Ivoorkust al verzekerd van de kwartfinale op het olympisch voetbaltoernooi. Alleen de eerste twee ploegen in de groep gaan namelijk door en omdat Ivoorkust en Duitsland de laatste wedstrijd tegen elkaar speelden, konden de Brazilianen niet meer door twee ploegen ingehaald worden. Met Ajacied Antony in de basis (hij werd in de rust gewisseld) won Brazilië met 1-3 van Saoedi-Arabië. Richarlison was andermaal de grote man bij de Brazilianen. De Everton-aanvaller scoorde twee keer.

De wedstrijd waar het om ging in Groep D was die tussen Duitsland, vijf jaar geleden nog finalist, en Ivoorkust. Duitsland stond op drie punten, Ivoorkust op vier en de Afrikaanse ploeg had dan ook voldoende aan een gelijkspel. Dat gelijkspel kwam er. In de 67ste minuut maakte de Duitser Benjamin Henrichs een eigen goal, waarna Eduard Lowen vijf minuten later wel direct weer gelijk maakte. Het mocht echter niet meer baten voor de Duitsers: het Ivoorkust van onder anderen Franck Kessié (AC Milan) en Eric Bailly (Manchester United) plaatste zich voor de kwartfinale.

Topfavoriet Spanje

Volledig scherm Spanje viert de goal van Mikel Merino. © AFP Ook topfavoriet Spanje mag zich net Brazilië melden bij de laatste acht. De ploeg vol EK-gangers (Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Mikel Oyarzabal en Dani Olmo) speelde met 1-1 gelijk tegen Argentinië. Mikel Merino scoorde namens Spanje na 66 minuten, waarna Tomas Belmonte drie minuten voor tijd nog de gelijkmaker verzorgde. Die 1-1 was voor Spanje voldoende om met vijf punten groepswinnaar te worden in Groep C.



Grote verrassing in die poule was Egypte. Die ploeg won met 2-0 van Australië en werd daarmee tweede in de poule. Spanje mag nu in de kwartfinale aantreden tegen Ivoorkust terwijl voor Egypte een duel met Brazilië wacht.

Japan vernedert Frankrijk

Voor Frankrijk zit het olympisch toernooi erop. Japan, met PSV-speler Ritsu Doan, was met 4-0 veel te sterk. De doelpunten werden in Yokohama gemaakt door Takefusa Kubo, Hiroki Sakai, Koji Miyoshi en Daizen Maeda. Een kwartier voor tijd, bij een 3-0 stand, kreeg Randal Kolo Muani nog een rode kaart, waardoor Frankrijk de wedstrijd met tien man eindigde.



Japan is groepswinnaar en speelt in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland. De andere wedstrijd in Groep A werd door Mexico met 3-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Beide landen kregen in de tweede helft een rode kaart. Mexico gaat als nummer twee uit de groep ook door naar de laatste acht van de Olympische Spelen. In de kwartfinales wacht Zuid-Korea.

Volledig scherm Daizen Maeda scoort de 4-0 voor Japan tegen Frankrijk. © REUTERS

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.