Olympisch voetbal: Spanje met Houdini-act naar halve finale, ook Antony door met Brazilië

Spanje heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de halve finale van het olympische voetbaltoernooi. In de 91ste minuut kwamen de Spanjaarden op achterstand tegen Ivoorkust, maar uiteindelijk won de toernooifavoriet alsnog: met 5-2. Ook Brazilië, met Ajax-aanvaller Antony, plaatste zich voor de halve finale ten koste van Egypte (1-0).

Delen per e-mail

Net als tegen Egypte moest FC Barcelona-verdediger Óscar Mingueza al vroeg gewisseld worden bij Spanje. Ronald Koeman zag hoe zijn pupil na tien minuten gewisseld werd. Direct na het uitvallen van Mingueza maakte Manchester United-verdediger Eric Bailly de 0-1 voor Ivoorkust. Spanje herstelde die schade na een half uur via Dani Olmo, samen met Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri en Mikel Oyarzabal een van de Spanjaarden die eerder ook al op het EK uitkwam. Via Oyarzabal dacht Spanje ook nog voor rust op 2-1 te komen, maar daar stak de VAR een stokje voor.

De 1-1 ruststand leek lange tijd ook de eindstand te worden. Tot de 91ste minuut werd er namelijk niet meer gescoord. Tót Ivoorkust in blessuretijd toesloeg. De 33-jarige Max Gradel dacht de grote man van de avond te worden met de 1-2 voor Ivoorkust, maar dat was buiten geklungel in de Ivoorkust-defensie gerekend. Na een voorzet lukte het de verdedigers niet om de bal weg te werken, waarna Rafa Mir één minuut na zijn invalbeurt toch nog de 2-2 tegen de touwen werkte.

Verlenging moest de beslissing brengen en daarin maakte Spanje korte metten met Ivoorkust. Oyarzabal benutte in de 98ste minuut een penalty, waarna Mir na zijn heldenrol in de reguliere speeltijd ook in de verlenging nog eens twee keer scoorde.

Japan

Spanje speelt in de halve finale tegen het Japan van PSV’er Ritsu Doan. Japan speelde met 0-0 gelijk tegen het Nieuw-Zeeland van Almere City FC-doelman Michael Woud, maar het lukte Woud niet om een heldenrol op zich te nemen in de penaltyserie die de beslissing moest brengen. Doan was voor die serie al gewisseld en zag hoe Ko Itakura (afgelopen twee seizoenen bij FC Groningen) en Maya Yoshida (voorheen VVV-Venlo) hun penalty maakte. Alle vier de Japanse penalty's waren raak terwijl Nieuw-Zeeland twee keer miste.

Volledig scherm Ritsu Doan in duel met Nando Pijnaker. © AP

Brazilië

Net als Spanje kreeg ook het Brazilië van onder anderen Ajacied Antony een plek in de halve finale niet cadeau. Tegen Egypte werd het slechts 1-0. Ajax-aanvaller Antony deed 64 minuten mee en werd met een gele kaart op zak vervangen bij een 1-0 stand. Matheus Cunha had na 37 minuten de enige goal gemaakt. Vanaf de bank zag Antony geen goals meer en dus liggen de Brazilianen nog altijd op koers om de olympische titel van Rio de Janeiro te verdedigen. In de halve finale wordt gespeeld tegen Zuid-Korea of Mexico.

Volledig scherm Antony in actie in het duel met Egypte. © REUTERS

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.