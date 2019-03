Olympische baas van Japan stopt in juni

Korea's willen weer samen meedoen aan Spelen

15 februari Zuid-Korea en Noord-Korea willen volgend jaar bij de Olympische Spelen in Tokio gezamenlijk meedoen aan meerdere teamsporten. Ook is het de bedoeling dat atleten van beide landen onder één vlag verschijnen bij de openingsceremonie. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft dat gezegd in Lausanne. De Duitser had in de Zwitserse stad een ontmoeting met officials van beide Korea's.