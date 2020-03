Olympische Spelen kunnen uitgesteld worden tot het einde van dit jaar

WHO: voorlopig geen beslissing over doorgaan Spelen Tokio

27 februari Er valt voorlopig geen beslissing te verwachten over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen, de komende zomer in Tokio. Dat is althans de verwachting van topfunctionaris Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus worden op dit moment veel sportevenementen afgelast.