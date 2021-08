Olympische Spelen officieel gesloten, TeamNL vertrekt met 36 medailles uit Tokio

,,Dank je wel, Tokio. Dank je wel, Japan”, sprak de Duitser, die onder anderen werd omringd door Sifan Hassan. De Nederlandse atlete, die bij de Spelen twee keer goud en één keer brons won, vertegenwoordigde Europa op het podium waar Bach sprak tijdens de sluitingsceremonie. Ook alle andere werelddelen werden vertegenwoordigd door een olympische atleet. Bach stond, net als zestien dagen eerder, stil bij het belang van solidariteit en eenheid. ,,We hebben het gedaan, met zijn allen. Ik verklaar de Spelen voor gesloten”, aldus Bach, die met het IOC het voorbije jaar de nodige kritiek kreeg voor het door laten gaan van het evenement. Veel mensen, vooral in het organiserende Japan, vonden dat vanwege de coronapandemie niet verantwoord.

Hassan was de draagster van de Nederlandse vlag en kwam op het einde dus nog op het podium bij de afsluitende speech van Thomas Bach, maar er was bij de sluitingsceremonie ook nog een mooi moment voor Abdi Nageeye. Samen met zijn hardloopvrienden Eliud Kipchoge (Kenia) en Bashir Abdi (België) stond hij met een grote glimlach op het podium na hun prachtige race op de marathon afgelopen nacht. De drie atleten kregen hun medailles terwijl honderden atleten nog toekeken. Het overgrote deel van de olympische sporters is al thuis, maar sporters die de afgelopen dagen nog in actie kwamen mochten nog bij de ceremonie aanwezig zijn.