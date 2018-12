Olympische vlam op twee locaties in Tokio

Olympisch bokstoer­nooi Tokio 2020 onzeker

30 november Het is allerminst zeker dat er op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een bokstoernooi wordt gehouden. Het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten alle voorbereidingen voor een olympisch toernooi op te schorten en de internationale bond AIBA aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Het IOC is nog zeer bezorgd over de bestuurlijke en financiële problemen van de mondiale bond.