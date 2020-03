Olympische vlam overhandigd in spookachtig leeg stadion

De olympische vlam is donderdag in de Griekse hoofdstad Athene overhandigd aan het organisatiecomité van Tokio 2020. Bij de ceremonie waren vanwege de uitbraak van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig.

De gebeurtenis vond plaats in een spookachtig leeg stadion Panathinaiko in het centrum van Athene, het olympisch stadion van de eerste moderne Olympische Spelen in 1896. Daar hadden onder normale omstandigheden 50.000 bezoekers in gekund.

De vlam was vorige week in het Griekse Olympia ontstoken en moet op 24 juli in het olympisch stadion van Tokio arriveren. Belangstellenden is verzocht de fakkeltocht in Japan, die begint in Fukushima, via een livestream te volgen en niet langs de route te gaan staan.

De fakkel arriveert vrijdag per vliegtuig, dat de naam 'Tokyo 2020 Go' heeft, in Japan. ,,Ik hoop dat de aankomst de donkere wolken verjaagt die momenteel boven de wereld hangen", zei Yoshiro Mori namens het organisatiecomité in een videoboodschap.

Twijfels over het doorgaan van de Olympische Spelen nemen wereldwijd toe. De Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité houden vooralsnog vol dat van een afgelasting geen sprake is.

