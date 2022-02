Ontroostbare Itzhak de Laat barst in tranen uit na shorttrack-deceptie: 'Ik heb het zó verknald’

De individuele 500 meter en de 5000 meter aflossing hebben voor de Nederlandse shorttrackers in Peking bepaald niet gebracht waar vooraf op werd gehoopt. Voor Sjinkie Knegt was de aflossing de laatste kans op een olympische medaille.

Op de 500 meter werden de drie Oranje-troeven in de series allemaal uitgeschakeld. Itzhak de Laat kwam als eerste in actie en ging onderuit. Achter Abzal Ahzgaliyev en Hwang Dae Heon gleed de Nederlander weg. Op de 1000 meter ging De Laat ook al onderuit.

Ook Jens van ‘t Wout redde het niet. De Nederlander nam veel risico, maar wordt derde. Van ‘t Wout krijgt bovendien een penalty na het duwen van de Chinese Sun Long. De hoop was daarna gevestigd op Dylan Hoogerwerf, maar ook hij ging onderuit.

De aflossing

Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ‘t Wout werden vervolgens op de 5000 meter relay ook uitgeschakeld. De Nederlandse ploeg lag in de tweede halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium lang op koers, maar De Laat liet zich in de slotronde verrassen.

Zuid-Korea finishte als eerste, de Russische ploeg werd tweede. Nederland kwam 0,002 tekort en is aangewezen op de B-finale. Knegt ontfermde zich direct na afloop over De Laat, die besefte dat hij de zeker lijkende finaleplaats had verspeeld.

,,Ik heb het zó verknalt”, snikte De Laat na de finish bij de NOS. De slotrijder werd getroost door zijn ploeggenoten, maar oogde ontroostbaar. ,,We hebben een goede relay gereden, het ging geweldig, maar die laatste rondes zijn zo fucking moeilijk. Het lukte me niet die Koreaan af te houden. Ik heb het gewoon echt verneukt.”

Volledig scherm Itzhak de Laat is ontroostbaar. © ANP

,,Dit is gewoon zwaar klote”, reageerde Knegt. ,,We hebben gestreden voor wat we waard waren, maar we worden op de lijn geklopt. Daar is niks aan te doen. We hebben vooraf gekozen voor deze volgorde en daar stonden we allemaal achter. Dus er is niks aan te doen.”

Jens van ‘t Wout wist niet meteen wat hij ervan moest zeggen. ,,Het ging gewoon supergoed. Heel jammer dat we het niet hebben kunnen afmaken.”

Sven Roes maakte eveneens een aangeslagen indruk. ,,Dit was het plan. Zo hebben we vaak bij de wereldbekers gereden. Helaas liep het deze keer niet goed af.”

Het lukte Nederland nog niet een olympische medaille te winnen met de aflossingsploeg. Vier jaar terug werden de shorttrackers in de halve finale gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) leek het team van bondscoach Jeroen Otter kansrijk voor een medaille, totdat Freek van der Wart in de finale onderuit ging.

Het shorttracktoernooi voor de mannen in China is met de uitschakeling op de relay, op de B-finale na, ten einde.

