Ophef in Zuid-Korea over vermeende middelvinger Knegt bij ceremonie

Bij de ceremonie hield Knegt met zijn rechterhand mascotte Soohorang vast terwijl zijn linkerhand op de schouder van de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun, die er met goud vandoor ging, rust. Niets aan de hand zou je zeggen, maar de Zuid-Koreanen zoomen graag in op zijn rechterhand. Daar steekt een middelvinger uit.



Bij de Aziaten gaan de gedachten direct terug naar 19 januari 2014. Toen stak Knegt instinctief na de estafettefinale beide middelvingers op naar Viktor Ahn, die weliswaar voor Rusland uitkwam maar Zuid-Koreaan is. De Fries werd vanwege die actie gediskwalificeerd op het EK in Dresden.



Knegt reageerde al op de commotie in Pyeongchang. ,,Het ziet er inderdaad uit alsof ik mijn middelvinger opsteek, maar het was niet bewust. ’’