Opmerkelijke Spelen: breien op de tribune, toiletteren, goud delen en zilver haten

De Olympische Spelen draaien niet alleen om sportieve successen. Meer dan eens zijn er verhalen in de kantlijn die nog lang bij zullen blijven. Grappig, boosmakend, verdrietig of hartverwarmend. Dit zijn tien - 100% coronavrije - opmerkelijke momenten rond het grootste sportevenement op aarde.

Gedeelde gouden plak hoogspringen

Laten we beginnen met een hoogtepunt op deze Olympische Spelen, die wel te maken heeft met sportief succes. De vrienden Mutaz Essa Barshim en Gianmarco Tamberi streden tegen elkaar op het onderdeel hoogspringen. Het tweetal stuwden elkaar tot grote hoogtes, maar slaagden er allebei niet om over 2,39 meter heen te springen. Omdat ze al over een hoogte van 2.37 hadden gesprongen, kregen ze een keuze voorgelegd: een jump-off of goud delen. Die keuze was makkelijk voor het duo. Tamberi miste eerder de Spelen in 2016 en legde een lange weg af om de top weer te bereiken. Hij werd daarbij geholpen door Brashim en die twijfelde dan ook geen moment als hij hoort dat hij juist met hem de gouden medaille mag delen. De Italiaanse Tamberi springt uitzinnig van vreugde in de armen van zijn Qatarese vriend.

Belgische val

Die arme Thomas Van der Plaetsen. Hij is na de olympische tienkamp ongetwijfeld wereldwijd bekender dan de winnaar. Niet qua naam overigens, maar wel qua beeld. De Belg raakte geblesseerd bij zijn aanloop bij het verspringen.



Wat volgde was een uiterst knullig uitziende val in de zandbak met zijn hoofd vooruit. Zo bleef Van der Plaetsen enige tijd liggen, totdat hij besloot uit het zand te rollen. Uiteindelijk werd hij per rolstoel afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden een scheur in zijn hamstringpees, een scheurtje in de banden van zijn rechtervoet en een kneuzing van zijn knie vastgesteld.

Duitse coaches

Duitsland verlaat deze Olympische Spelen met het schaamrood op de kaken. Twee coaches werden verbannen om uitspattingen die niet op het toneel van sportiviteit horen. Bij de wielertijdrit raakte Patrick Moster in opspraak door naar de passerende Nikias Arndt te roepen ‘Haal die kamelendrijver in!’



Het moment was live te zien en te horen op televisiezender ARD. Op het moment van de uitspraak reden Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en Algerijn Azzedine Lagab voor Arndt uit. Moster werd naar huis gestuurd en is inmiddels door de UCI voor het hele jaar geschorst.

Aan het einde van de Spelen zorgde de Duitse teamcoach Kim Raisner bij de moderne vijfkamp opnieuw voor ophef. Zij werd gediskwalificeerd voor het restant van de Olympische Spelen wegens dierenmishandeling. Op videobeelden is te zien hoe Raisner het paard Saint Boy, bereden door Annika Schleu, met haar vuist lijkt te slaan. Ook had ze ‘raak hem hard! Raak hem!’ naar Schleu geschreeuwd, duidelijk hoorbaar op televisie. De zichtbaar aangeslagen atleet had toen wanhopig het weifelende paard met de zweep geslagen.

Even naar het toilet

Warm weer en een hoge luchtvochtigheid. Die omstandigheden zijn een ware nachtmerrie voor de Franse Yohann Diniz. De superster in het snelwandelen zag alwéér zijn olympische droom in rook opgaan, omdat zijn darmen niet meewerkten. Na een klein half uur had hij de leiding gepakt, maar dook toen plots een toilet in. Hij kwam na zijn bezoek aan de sanitaire voorziening nog wel terug op een tweede plek, maar moest later in de race opgeven vanwege aanhoudende maag- en darmproblemen. De Zidane van het snelwandelen, zoals hij in Frankrijk wordt genoemd, moest zijn kans op een overwinning al twee keer eerder opgeven vanwege die problemen. Bij zijn andere deelname werd hij gediskwalificeerd.

Botsing van Niek Kimmann

Nu is het slechts een bijzonder verhaal dat hoort bij de olympische gouden medaille van Niek Kimmann. Maar op het moment dat hij op een training hard in botsing kwam met een overstekende official, hield Nederland het hart vast. De BMX’er reed in de voorbereiding enkele rondjes over het wedstrijdparkoers toen een onoplettende medewerker van de Spelen de baan opliep. Vanaf de zijkant werd nog wel geroepen ‘look out’, maar het mocht niet baten. De Nederlandse favoriet knalde vol op de official en liep daarbij een scheurtje in zijn knieschijf op. De eerste bezorgdheid van Kimmann gaat echter uit naar de official. Terecht, zo blijkt. Want met een knieblessure behaalde hij ook gewoon olympisch goud!

Breien op de tribune

De Britse schoonspringer Tom Daley (27) viel tijdens de Olympische Spelen niet alleen op door het behalen van een gouden en een bronzen medaille, maar ook door zijn creatieve talenten. Tijdens wedstrijden werd hij regelmatig al breiend op de tribune gespot. Hij maakte onder meer een zakje waarin zijn gouden medaille bewaard kon worden. Maar hét meesterwerk van Daley was pas vlak voor het einde van de Spelen af. De olympiër creëerde een wit wollen vest in thema van ‘Team Verenigd Koninkrijk’. Hij werkte het geheel af met vlaggen, het symbool van de Olympische Spelen en Tokio.

Atleet Belarus tegen haar wil meegenomen

De zaak rond sprintster Kristina Tsimanoeskaja wierp een schaduw over deze Olympische Spelen. De 24-jarige hardloopster werd tegen haar wil in meegenomen naar het vliegveld om terug te vliegen naar Belarus. Dit gebeurde nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar ‘incompetente en nalatige coaches’. ,,Ik ga niet terug naar Belarus”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen hadden aangeboden de atlete te helpen. Het IOC heeft een onderzoek ingesteld naar het olympisch comité van Belarus.

Jacques Brinkman en de appjes

Een klein relletje in Nederland ontstond door de prestaties van de Nederlandse hockeyploeg. Het liep niet voor het team van Max Caldas en vanuit de buitenwereld kwam felle kritiek. Jacques Brinkman veegde de vloer aan in het tv-programma De Oranjezomer met de hockeyers en stelde dat er een knuppel in het hoenderhok gegooid moest worden.

Na de uitschakeling van de Nederlandse ploeg schoof hij opnieuw aan in het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De 337-voudig international las daar enkele appjes voor van zijn zoon Thierry, die onderdeel was van de olympische selectie. Hij was onder meer ontevreden over dat hij niet boos mocht zijn van bondscoach Caldas. Een dag later bood vader Brinkman via twitter excuses aan. Hij had de privé-appjes van zijn zoon nooit voor mogen lezen.

Simone Biles

Twisties, het woord voor mentale problemen in de turnsport, werd de uitdrukking bij deze Spelen in de turnwereld. Vooraf kreeg Simone Biles een GOAT-emoji, als verwijzing naar de Greatest of all Time. De druk was immens hoog voor de 24-jarige Amerikaanse topatleet.

Maar die twisties voorkwamen dat Biles überhaupt maar bezig was met haar vier keer goud in Rio op de vorige Spelen. ,,Ik heb geen centimeter controle over mijn lichaam. Het is het gekste gevoel ooit", liet ze weten, toen ze zich terugtrok na één onderdeel in de teamfinale. De steun die ze kreeg was hartverwarmend en er was ook veel lof voor het bespreekbaar maken van mentale problemen. Biles werd sportief wellicht niet de ster van de Spelen, maar sociaal rees haar ster hoger dan ze met olympisch goud kon behalen.

Zilver in de zak van de huilende bokser

Benjamin Whittaker was op deze Spelen de sporter die het minst blij was met zijn medaille. Hij kwam voor goud en alles wat minder was, was verschrikkelijk en hij hield woord. Hij verloor de boksfinale voor halfzwaargewichten en was veroordeeld tot een zilveren medaille. Die plak kreeg geen plaatsje om zijn nek, maar werd op het podium al demonstratief in zijn zak gestoken. ,,Je wint geen zilver, je verliest goud", stelde Whittaker. Alleen voor de podiumfoto werd het eremetaal nog even uit de broekzak getoverd, maar dat leverde niet een al te spetterend kiekje op.

