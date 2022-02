Oppermachtige Suzanne Schulting prolongeert olympische titel op 1000 meter

Suzanne Schulting heeft haar olympische titel op de 1000 meter geprolongeerd. Ze was oppermachtig in de olympische finale in Peking en greep wederom goud.

In de kwartfinale liet Schulting al zien in topvorm te zijn. Ze plaatste zich daarin met een wereldrecord voor de halve finale en die vorm liet ze in de halve finale en finale niet meer los. Schulting was de gehele dag soeverein op de 1000 meter en greep net als in Pyeongchang de gouden medaille.

De 24-jarige Nederlandse nam in de finale in het Capital Indoor Stadium al vroeg de kop en stond die niet meer af. Voor Schulting is het haar vierde olympische medaille. Eerder deze Spelen won ze zilver op de 500 meter en vier jaar terug behaalde ze met de vrouwenaflossingsploeg brons.

De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi werd tweede en de Belgische Hanne Desmet werd derde.

Voor de mannen was het een dramatische dag. Op de 500 meter gingen alle Nederlanders er in de series al uit en bij de relay was de halve finale het eindstation.

