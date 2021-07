Oppermachtige windsurfer Kiran Badloe al voor medalrace vrijwel zeker van goud

Kiran Badloe is vrijwel zeker van goud in de RS:X-klasse. De oppermachtige Nederlandse windsurfer sloeg een beslissende kloof met zijn concurrenten en hoeft zaterdag alleen nog de medalrace uit te varen - en niet gediskwalificeerd worden - om de opvolger te worden van Dorian van Rijsselberghe.

Badloe begon de dag voor de kust van Enoshima met een vijfde plaats in de tiende race, maar was in de volgende twee races oppermachtig. Hij won ze met overmacht en zette zijn voornaamste concurrent, Thomas Goyard, daarmee in het klassement al op een achterstand van negentien punten. Ondanks de dubbele punten die overmorgen in de medalrace te verdienen zijn, is het voor de Fransman rekenkundig niet meer mogelijk om Badloe te achterhalen.

Het enige gevaar voor de Nederlander schuilt nog in een eventuele diskwalificatie in de medal race. Ook ziekte zou roet in het eten kunnen gooien, want deelname aan de medal race is vereist om het goud op te kunnen halen.

Badloe beleefde een perfecte aanloop naar de Olympische Spelen. Hij werd zowel Europees- als wereldkampioen en gold daarom als grote favoriet voor goud. Die verwachtingen wist hij moeiteloos in te lossen. Badloe won vijf van de twaalf reguliere races. Hij werd maandag in de vijfde wedstrijd gediskwalificeerd, omdat hij zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. Het betekende het zogeheten schrapresultaat voor de windsurfer, die verder steevast voorin voer. Een zevende plaats op de openingsdag is zijn slechtste resultaat.

Vorig jaar boekte Badloe ook een belangrijke zege toen hij op de WK zijn voormalige trainingsmakker Van Rijsselberghe versloeg in de strijd om een olympisch ticket. De twee vrienden, die samen trainden onder leiding van coach Aaron McIntosh, hadden hun eigen selectieprocedure opgezet. Degene die op de WK’s van 2018, 2019 en 2020 het beste zou presteren, zou het ticket krijgen. Badloe won die ‘broederstrijd’. Van Rijsselberghe (32), de olympisch kampioen van 2012 en 2016, besloot na het door Badloe gewonnen WK van 2020 direct z’n carrière te beëindigen.

Facetimmen met Dorian

Tijdens de laatste reguliere race van vandaag had Badloe nog helemaal niet door dat het goud al binnen handbereik was. ,,Pas op de kant drong het tot me door”, reageerde hij bij de NOS. ,,Dit is heel gaaf. Ik moet zaterdag nog wel gewoon goed varen. We willen niet gediskwalificeerd worden en het goud toch nog mislopen. Dit zijn mijn eerste Olympische Spelen, ik moet nog heel even gefocust blijven.”

,,Dus gewoon naar buiten gaan, lekker hard windsurfen en het karwei afmaken. Ik was met Dorian aan het facetimen toen ik het water uitkwam. Hij zat thuis met kleine oogjes, maar hij wilde me toch even feliciteren. Ik ga nog wel even uitgebreid met hem bellen om al mijn ervaringen met hem te delen.”

Volledig scherm Kiran Badloe was vandaag een klasse apart voor de kust van Enoshima. © AP

Volledig scherm Kiran Badloe © AP

