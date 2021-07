Oranje wordt niet veel wijzer van monsterscore: ‘Sta je eindelijk op die Spelen, win je met 10-3'

Door Arjan Schouten



Met de wedstrijdbal onder haar arm doolde Vivianne Miedema na haar olympische debuut door de totaal verlaten catacomben van het Miyagi Stadion. ,,Ik heb er nog nooit eentje meegenomen, maar deze is toch wel vrij speciaal,’’ vond de 25-jarige spits. ,,Deze gaat mee naar huis. Met de handtekeningen van alle meiden erop.’’



Vier olympische goals voor de spits, die onlangs nog in deze krant vertelde over haar voorliefde voor het evenement, waar ze al als klein meisje naar keek. En dan zelf debuteren met vier goals. ,,Dan mag je niet klagen, hè. Dan moet je ook waarderen wat je neergezet hebt.’’



Dat deed ze, zeker. Net als iedereen bij Oranje. Maar teveel jubelen vond iedereen toch ook wel weer wat misplaatst, na de idiote 10-3 zege op het onthutsend zwakke Zambia. ,,Vooraf wist je niet zo goed wat je van hun moest denken, maar we hadden al vrij snel door dat we heel veel goals moesten gaan maken’’, merkte Miedema, die al met een hattrick op zak mocht gaan rusten en daarna nog haar 75ste voor Oranje maakte voor ze werd vervangen door Lineth Beerensteyn. ,,Dat we ook nog onnodig drie goals weggeven is natuurlijk niet goed. Maar zo beginnen is wel fijn.’’