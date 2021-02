Organisatoren Spelen vrezen mensenmassa's bij olympische vlam

Het organisatiecomité hoopt echter wel dat het publiek de atleten die als taak hebben om het olympisch vuur naar Tokio te brengen, zal aanmoedigen door te klappen. ,,Als opeengepakte bijeenkomsten op straat onverhoopt plaatsvinden, kan de estafette gestopt worden omdat we veiligheid en zekerheid prioriteit geven”, aldus comitébestuurder Yukihiko Nunomura.



De beslissing of de estafette door kan gaan is tot dusver uitgesteld vanwege regionale regelgeving. Sommige districten in Japan roepen op om geen onnodige activiteiten buiten te verrichten. Strengere maatregelen, zoals een estafette zonder toeschouwers behoren ook tot de mogelijkheden. Waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, zal afhankelijk zijn van het verloop van de epidemie in Japan, aldus de organisatoren.