Orie gunt Achtereekte reeks slapeloze nachten

Orie had zijn 'first lady' Achtereekte, die na haar triomf in de kleine uurtjes nog werd gehuldigd in het Holland Heineken House, zondag nog niet gezien of gesproken. ,,Ik heb nog wel wat sms-contact met haar gehad. Of het goed met haar gaat? Ik hoop het. Of ze wel geslapen heeft? Ik weet het niet. Ach, dat maakt me niet uit. Wat mij betreft blijft ze de hele week wakker. Maar dat zal niet gaan, want ze is nog reserve voor de 5000 meter en voor de massastart.''