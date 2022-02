Patrick Roest reageert op ‘apart figuur’ Nils van der Poel: ‘Dit valt me van hem tegen’

videoAanvankelijk leek het erop dat niemand van de Nederlandse schaatsploeg vandaag in Peking wilde reageren op de zware aantijgingen van Nils van der Poel van gisteren. Totdat Patrick Roest zijn heldere mening gaf. ,,Ik dacht: what the fuck is dit nou?”

Pim Bijl en Rik Spekenbrink



In kalme bewoordingen vertelde Patrick Roest, nadat hij eerst had voorbeschouwd op de 10 kilometer van vrijdag, wat hij van de ontstane schaatsrel vond. Nils van der Poel, zijn grote Zweedse concurrent, beschuldigde de Nederlandse schaatsbond woensdag van corruptie, omdat die de ijsmeester van dienst zou proberen te beïnvloeden. Hij koos bewust voor grote woorden, sprak van het grootste schandaal in de sport.

,,Toen ik dat zag, dacht ik: what the fuck is dit nou? Waarom maakt hij dit zo groot? Ik snap die opmerkingen niet zo goed, want dit zijn serieuze aantijgingen. Het valt me wel een beetje van hem tegen. Misschien is het onderdeel van zijn spel. Maar dat spel kun je ook anders spelen. Dit getuigt niet van respect, om een vergelijking te maken met doping.”

Affaire Nils van der Poel

Nils van der Poel leverde op gisteren forse kritiek geleverd op de Nederlandse equipe voor het beïnvloeden van ijsmeester Mark Messer om goed ijs voor de Nederlandse schaatsers te krijgen. Hij betitelde de lobby als ‘corruptie’ en ‘een gruweldaad’. Columnist Thijs Zonneveld moest er om lachen, maar Maurits Hendriks - technisch directeur van NOC*NSF - zeker niet. Die reactie vond columnist Erben Wennemars weer ‘knullig’.

Volgens Roest weet iedereen op de schaatsbaan dat het Nederlandse team metingen doet. ,,Maar de ijsmeester, Mark Messer, heeft echt geen Nederlanders nodig om goed ijs te maken. Dat deed hij vier jaar geleden in Pyeongchang, dat doet hij altijd in Calgary en dat doet hij nu hier.” Wel gaf Roest aan dat de uitlatingen van bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, lid van TeamNL, eerder in een artikel op de website schaatsen.nl, ‘sowieso onhandig waren geformuleerd’. ,,Ik zag het verhaal voorbijkomen en als je het allemaal zo op papier zit, klinkt het heel slecht, terwijl het allemaal wel meevalt.”

Maar had de wetenschapper van de schaatsbond nu een concreet verzoek voor een ideale ijstemperatuur bij Messer neergelegd? ,,Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Maar dat lijkt me sterk, dat wij aan hem gaan vragen hoe hij zijn ijs moet maken.”

De voorbereiding van Roest op de 10 kilometer worden door de uitspraken van Van der Poel niet verstoord, zei hij. ,,Dit doet niets met mijn raceplan, het dit niks met mij. Ik heb hem niet nodig voor extra motivatie en zeker niet deze woorden. Ik vind het vrij bijzonder en daar houdt het wel bij op.” Of het ook zou kunnen dat de Zweed na de 5 kilometer, maar nipt gewonnen door Van der Poel, bang is geworden voor hem? ,,Als hij bang is, is dat alleen maar goed natuurlijk. Maar het is lastig inschatten hoe hij dit bedoeld heeft. Ik bedoel: je wint de 5 kilometer, en dan kom je hiermee? Het is een apart figuur. Niet onaardig, maar deze actie is wel apart. Is dat nou nodig?”

