Pijnlijke flater op Spelen: Oekraïense zwemsters aangekondigd als Russen

De misser is extra pijnlijk, omdat Oekraïne en Rusland op gespannen voet staan. Nadat Rusland de Krim in 2014 annexeerde, brak in het oosten van Oekraïne een oorlog uit. Separatisten die loyaal zijn aan Rusland wilden zich afscheiden van Oekraïne en kregen daarbij hulp van de Russen. Sindsdien is het onrustig in de regio.