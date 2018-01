Plan voor verenigd Koreaans ijshockeyteam

Er ligt een voorstel van Zuid-Korea om een team samen te stellen waarin ook Noord-Koreeanse speelsters zijn opgenomen. Het voorstel is volgens persbureau Yonhap afkomstig van een regeringsfunctionaris van het ministerie van cultuur, sport en toerisme.



De twee buurlanden, die formeel nog altijd in staat van oorlog verkeren, hebben eerder deze week overleg gevoerd over de Spelen in Zuid-Korea, die op 9 februari beginnen. Er is afgesproken dat Noord-Korea een afvaardiging naar het evenement zal sturen. Het Internationaal Olympisch Comité beslist op zaterdag 20 januari onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen, want formeel is het land te laat met de inschrijving.