Polling niet naar de Olympische Spelen, selectiecommissie kiest Van Dijke

Criteria

,,We hebben in deze gewichtsklassen met uitsluitend wereldtoppers en dus medaillekandidaten te maken”, lichtte Tjaart Kloosterboer als voorzitter van de selectiecommissie toe. ,,Het zit in de ene gewichtsklasse misschien nóg dichter bij elkaar dan in de andere, maar het is de taak van de selectiecommissie om op basis van resultaten, kennis en inzicht en input van de vier olympische coaches tot een keuze te komen. In de klasse tot 70 kilo was die ondoenlijk. Ik heb in mijn carrière vaker in een positie gezeten om keuzes te maken, maar dit was de allermoeilijkste. Natuurlijk ben je als selectiecommissie altijd verzekerd van een goede keuze als je het hebt over de nummer 3 en 4 van de wereld, maar zo voelt dat vanzelfsprekend niet. Het is ongelooflijk wrang voor Kim dat we haar niet mee kunnen nemen naar Tokio.”