Poolse bond blundert: zes zwemmers moeten na aankomst in Tokio meteen naar huis

Sprintster Sha’Carri Richardson definitief niet op Spelen, ook niet in estafette­ploeg VS

7 juli De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson zal definitief niet in actie komen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De 21-jarige topatlete is door de Amerikaanse atletiekbond niet geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. De titelkandidate moest eerder al afzien van deelname aan de olympische 100 meter door een schorsing van een maand wegens het gebruik van marihuana.