Portret Arno Kamminga: 'Hij kwam graag naar het zwembad om te ontsnappen aan de ellende’

Almelose Reshmie moet na uitslui­ting Olympische Spelen 10 dagen in kamer blijven: ‘Liefst zouden we haar nu knuffelen’

16:13 ALMELO - „De tranen zijn nu wel op, maar de dreun voelen we nog steeds.” Soemintra Oogink, moeder van de Almelose taekwondoka Reshmie, baalt enorm dat haar dochter niet mag meedoen aan de Olympische Spelen. Zij en een zusje van Reshmie zijn vooral verdrietig voor háár. „Ze heeft zó haar best gedaan en had echt kans op een medaille.”