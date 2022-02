Programma morgen Olympische Spelen | Irene Schouten jaagt op tweede goud

Schouten is ingedeeld in de zesde en laatste rit, samen met de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De 29-jarige rijdster heeft daarmee dezelfde tegenstandster als tijdens de 3000 meter. Sanne in ‘t Hof, de enige andere Nederlandse deelneemster aan de 5000 meter, neemt het in de derde rit op tegen de Russische Natalia Voronina. Voor In ‘t Hof is het haar eerste optreden op de Spelen.