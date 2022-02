Programma Olympische Spelen in Peking: op deze dagen en tijden komen de troeven van TeamNL in actie

Olympische gidsCheck hier onze gids met de belangrijkste evenementen en disciplines van alle Nederlandse troeven op de Olympische Spelen in Peking. Alle aanvangstijden op zijn Nederlandse tijden. Dit is een selectie uit het complete programma. Het complete programma is hier te vinden.

Vrijdag 4 februari

Kunstrijden

• 03.02 uur Teams: korte kür (m)

• 04.41 uur Teams: ijsdansen, ritmedans

• 06.22 uur Teams: korte kür (paren)



Algemeen

• 13.00 uur Openingsceremonie:

Net als bij de zomereditie van 2008 worden deze Winterspelen officieel in gang geschoten in het Olympisch Stadion van Peking, bijgenaamd Het Vogelnest.

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert dragen de Nederlandse vlag bij deze plechtigheid.

Zaterdag 5 februari

Curling

• 02.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 7

• 07.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 8

• 13.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 9



Snowboarden

• 03.45 uur: Slopestyle (v), kwalificatie

Melissa Peperkamp (17) mag namens de Nederlandse equipe het spits afbijten.



Skispringen

• 07.20 uur: Kleine schans (m), kwalificatie



Langlaufen

• 08.45 uur: Skiatlon (v)

De eerste medailles op deze Spelen gaan naar de vrouwen die het snelst 15 kilometer langlaufen: de eerste helft in de klassieke techniek, deel 2 met behulp van de vrije techniek. Met de Noorse wereldkampioene Therese Johaug als favoriet voor goud.

Schaatsen

• 09.30 uur: 3000 meter (v)

Met Irene Schouten, Antoinette de de Jong en titelverdedigster Carlijn Achtereekte als de kandidaten voor het eerste Nederlandse eremetaal op deze Spelen.



Biathlon

• 10.00 uur: Estafette 4x6 km (gemengd)



Freestyle skiën

• 11.00 uur: Moguls (m), kwalificatie 2

• 12.30 uur: Moguls (m), finales



Skispringen

• 11.45 uur: Kleine schans (v), 1ste ronde + finale

Shorttrack

• 12.00 uur: Heats 500 meter (v)

• 12.38 uur: Heats 1000 meter (m)

• 13.23 uur: Relay (gemengd), kwartfinales

• 14.26 uur: Relay (gemengd), A-finale

Met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van ’t Wout.

Rodelen

• 12.10 uur: Run 1+2 (m)

Zondag 6 februari

Curling

• 02.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 10

• 07.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 11

• 13.05 uur: Gemengd dubbel, sessie 12

Snowboarden

• 02.30 uur: Slopestyle (v), finaleruns

Mogelijk met Melissa Peperkamp

• 05.30 uur: Slopestyle kwalirun 1 en 2 met Niek van der Velden



Schaatsen

• 09.30 uur: schaatsen 5km (m) met titelverdediger Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Patrick Roest.

Maandag 7 februari

Skiën

• 03.15 uur: reuzenslalom run 1 met Adriana Jelinkova

• 06.45 uur: reuzenslalom run 2, laatste (Jelinkova)



Snowboarden

• 05.00 uur: snowboard Slopestyle finale (m) met eventueel Niek van der Velden



Schaatsen

• 09.30 uur: schaatsen 1500m (v) met titelverdediger Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud.



Shorttrack

• 12.30 uur: kwartfinale, halve finales, finales 500m (v) en 1000m (m)

Mogelijk met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Woud.

Dinsdag 8 februari

Snowboarden

• 03:40 uur: snowboard parallel reuzenslalom kwalificatie met Michelle Dekker

• 07.30 uur: snowboard parallel reuzenslalom finale (eventueel met Dekker)



Schaatsen

• 11.30 uur: schaatsen 1500 m (m) met titelverdediger Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker.

Woensdag 9 februari

Skiën

• 03.15 uur: slalom run 1 met Adriana Jelinkova

• 06.45 uur: slalom run 2 met Adriana Jelinkova

Shorttrack

• 12.00 uur: shorttrack kwartfinale, halve finales, finales 1500m (m), voorrondes 1000m (v) en halve finale relay (v)

Met Sjinkie Knegt, Sven Roes, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma.

Donderdag 10 februari

Snowboarden

• 04.15 uur: cross kwalificatierun 1 en 2 met Glenn de Blois

• 07.00 uur: snowboard cross finales (eventueel met De Blois)



Schaatsen

• 13.00 uur: 5km (v) met Irene Schouten en Sanne in ‘t Hof

Vrijdag 11 februari

Skeleton

• 02.30 uur: heat 1/2 met Kimberley Bos



Schaatsen

• 09.00 uur: 10km (m) met Jorrit Bergsma en Patrick Roest.



Shorttrack

• 12.00 uur: kwartfinales, halve finales, finale 1000m (v), voorrondes 500m (m) en halve finale relay (m).

Piekt Suzanne Schulting vier jaar na haar gouden 1000 meter van Pyeongchang nu nogmaals tijdens de Spelen? Verder in actie Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Bij de mannen Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Jens van ‘t Wout op de 500 meter en met Sjinkie Knegt en Sven Roes op de relay.

Zaterdag 12 februari

Schaatsen

• 09.00 uur: ploegachtervolging kwalificatie (v)

• 09.53 uur: 500 meter (m)

Van Kai Verbij en Thomas Krol weten we wel ongeveer wat we kunnen verwachten op het kortste sprintnummer, maar hoe zit dat met de derde Nederlandse troef? Merijn Scheperkamp is pas 21 jaar, maar was tijdens het OKT alle grote namen te snel af.



Skeleton

• 13.20 uur: heat 3/4 met Kimberley Bos

Zondag 13 februari

Bobsleëen

• 02.30 uur: monobob heat 1/2 met Karlien Sleper

Skiën

• 03.15 uur: reuzenslalom run 1 met Maarten Meiners

• 06.45 uur: reuzenslalom run 2 met Maarten Meiners



Shorttrack

• 12.00 uur: kwartfinales, halve finales, finale 500m (m), relay (v)

In Pyeongchang leek plek 5 het hoogst haalbare voor de Nederlandse vrouwenploeg, maar winst in de B-finale leverde totaal onverwacht nog brons op toen China en Canada in de echte eindstrijd werden gediskwalificeerd. Kan de oranje equipe deze keer stunten in de A-finale? Dat moet dan gebeuren met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof. En mits ze de series zijn doorgekomen op de 500 meter zien we vandaag ook Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Jens van ‘t Wout in actie.



Schaatsen

• 14.00 uur: ploegachtervolging mannen, kwartfinales, 500m (v)

Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong rijden de kortste afstand bij de vrouwen. Voor zij in actie komen, willen Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker een eerste stap zetten richting teamgoud.

Maandag 14 februari

Bobsleëen

• 02.30 uur: monobob heat 3/4 met Karlien Sleper

• 13.05 uur: tweemansbob heat 1/2 met Ivo de Bruin en Jelen Franjic

Snowboarden

• 02.30 uur: big air, run 1 en 2 met Melissa Peperkamp

• 06.30 uur: big air, run 1 en 2 met Niek van der Velden

Dinsdag 15 februari



Snowboarden

• 02.30 uur: finale big air (v) eventueel met Melissa Peperkamp

• 06.00 uur: finale big air (m) eventueel met Niek van der Velden



Schaatsen

• 07.30 uur: ploegachtervolging, halve finales en finales (m/v)

07.30-07.42 uur: Halve finales ploegenachtervolging (v)

07.52-08.04 uur: Halve finales ploegenachtervolging (m)

08.24-08.30 uur: D-finale ploegenachtervolging (v)

08.30-08.36 uur: C-finale ploegenachtervolging (v)

08.43-08.49 uur: D-finale ploegenachtervolging (m)

08.49-08.55 uur: C-finale ploegenachtervolging (m)

09.22-09.28 uur: B-finale ploegenachtervolging (v)

09.28-09.34 uur: A-finale ploegenachtervolging (v)

09:41-09.47 uur: B-finale ploegenachtervolging (m)

09.47-09:53 uur: A-finale ploegenachtervolging (m)

Mogelijk met Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten en met Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker.



Kunstrijden

• 11.08 uur: korte kür met Lindsay van Zundert



Bobsleëen

• 13.15 uur: tweemansbob, heat 3/4 met Ivo de Bruin en Jelen Franjic

Woensdag 16 februari

Shorttrack

• 12.30 uur: shorttrack kwartfinales, halve finales, finale 1500m (v), relay (m)

Met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en een nog aan te wijzen derde rijdster; mogelijk met Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Jens van ‘t Wout en Sven Roes.

Donderdag 17 februari

Schaatsen

• 09.30 uur: 1000m (v)

Met Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong heeft Nederland drie ijzers in het vuur.



Kunstrijden

• 11.08 uur: vrije kür met Linday van Zundert

Vrijdag 18 februari

Schaatsen

• 09.30 uur: 1000m (m)

De laatste klassieke afstand bij de mannen. Zonder regerend kampioen Kjeld Nuis, maar met Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer, die op zijn 33ste gaat debuteren op de Spelen.

Zaterdag 19 februari

Bobsleeën

• 02.30 uur: viermansbob run 1/2

Piloot Ivo de Bruin en zijn ploeggenoten plaatsten zich niet voor Peking, maar kregen clementie van NOC*NSF in deze atypische coronatijd. Wat kunnen zij op het olympische podium?



Schaatsen

• 08.00 uur: massastart halve finales en finales (m/v)

Nog twee keer kans op Nederlands schaatsgoud. Met bij de mannen Sven Kramer en Jorrit Bergsma en bij de vrouwen Irene Schouten en Marijke Groenewoud.

Zondag 20 februari

Bobsleëen

• 02.30 uur: viermansbob run 3/4 met piloot Ivo de Bruin



• 13.00 uur: Sluitingsceremonie

De 24ste Winterspelen komen officieel tot een einde in Het Vogelnest. De volgende editie (2026) staat gepland in Italië. Milaan en skioord Cortina d’Ampezzo treden dan op als gaststeden, waarbij het langebaanschaatsen plaatsvindt in Baselga di Pinè. De buitenbaan in het Alpendorp moet daarvoor overdekt worden.

