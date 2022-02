Rianne de Vries niet langer een ‘mislukte olympiër’: ‘Er waren af en toe momenten dat ik het niet zag zitten’

Door Rik Spekenbrink



Suzanne Schulting zei het van de week tijdens een knuffel tegen haar. ,,Het spijt me dat ik niet altijd door heb hoe het voor jou is.” Rianne de Vries neemt het haar ploeggenoten niet zo kwalijk dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Zo werkt topsport. Maar het was de afgelopen weken in Peking wel lastig dat ze gevoelsmatig wéér het vijfde wiel aan de wagen was. Net als acht jaar geleden in Sotsji, en vier jaar geleden in Pyeongchang. ,,Er waren af en toe momenten dat ik het niet zag zitten. Het was mentaal pittig.”

Het Nederlandse goud op de relay was daarom, hoe trots De Vries (31) ook was op haar team, tegelijkertijd pijnlijk. Het feit dat ze dit keer van tevoren wist dat ze voor alle races reserve zou zijn, deed daar weinig aan af. Een dag later kwam bondscoach Jeroen Otter met het nieuws dat zij de laatste startplek op de 1500 meter zou krijgen. Gisteren reed ze een olympische kwartfinale en een halve finale. ,,Ik heb ervan genoten”, zei ze.

Ze had wat meer gestraald, sinds het bericht van de bondscoach. ,,Ik was euforisch toen hij het zei. Het voelde als een opluchting en een beloning voor de afgelopen tijd.” Ze had serieus getwijfeld of ze wel naar de Spelen zou willen in de onzekere rol van reserve. ,,Maar dat is niet echt mijn instelling. Het is ook een soort beloning om überhaupt mee te mogen, niet iedereen kan zeggen op de Olympische Spelen te zijn geweest. Ik was er trots op me drie keer op rij te plaatsen. Maar ik heb ook wel gezegd dat ik me een mislukte olympiër zou voelen als ik weer niet had mogen rijden.”

Daar hoeft ze de rest van haar leven niet meer over in te zitten. Dit was haar olympische debuut en afscheid tegelijkertijd. Dat bijzondere verhaal werd de afgelopen dagen breed opgepikt. ,,Ik kreeg veel reacties binnen, ja. Maar omdat het ook veel over de relay ging, en dat voor mij pijnlijk was, heb ik het ook soort van geblokkeerd en geprobeerd alleen de positieve dingen op te zuigen.”

De Vries beschrijft zichzelf als bescheiden en gevoelig. De harde boodschappen van Otter kwamen de afgelopen jaren hard binnen. De 1500 meter was haar daarom veel waard. In de kwartfinale leek ze te worden uitgeschakeld, maar werd ze na een probleem met het rondebord toegevoegd aan de halve finale. Daarin was ze snel, maar had ze de pech van een toevoeging in een eerdere race. ,,Natuurlijk had ik het liefst een medaille gewonnen, daar train je keihard voor. Maar ik ben heel blij dat ik heb mogen rijden.”

