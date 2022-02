Rittenschema 10.000 meter | Pikant duel tussen Nils van der Poel en Patrick Roest blijft in Peking uit

Wereldrecordhouder en topfavoriet Nils van der Poel komt na Bergsma het ijs op. Hij neemt het in de vijfde rit op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de laatste van de zes ritten schaatst titelverdediger Ted-Jan Bloemen uit Canada tegen de Belg Bart Swings.



De 10 kilometer in de National Speed Skating Oval begint morgenochtend om 09.00 uur (Nederlandse tijd). De strijd wordt pikant na de schaatsrel van gisteren. Aanvankelijk leek het erop dat niemand van de Nederlandse schaatsploeg vandaag in Peking wilde reageren op de zware aantijgingen van Van der Poel van gisteren, totdat Patrick Roest zijn mond opendeed. ,,Ik dacht: what the fuck is dit nou?”