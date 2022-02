Rittenschema 1000 meter | Krol, Otterspeer en Verbij pas in laatste drie ritten in actie

1. Tatsuya Shinhama (Jap) - Damian Żurek (Pol)

2. Dmitry Morozov (Kaz) - Austin Kleba (VS)

3. Wataru Morishige (Jap) - Bjørn Magnussen (Noo)

4. Piotr Michalski (Pol) - Ziwen Lian (Chi)

5. David Bosa (Ita) - Denis Kuzin (Kaz)

6. Pavel Kulizhnikov (Rus) - Mathias Vosté (Bel)

7. Jordan Stolz (VS) - Min-Seok Kim (Kor)

8. Antoine Gélinas-Beaulieu (Can) - Joel Dufter (Dui)

9. Ryota Kojima (Jap) - Allan Dahl Johansson (Noo)

Dweilpauze

10. Min-Kyu Cha - Cornelius Kersten (GBr)

11. Marten Liiv (Est) - Connor Howe (Can)

12. Ignat Golovatsiuk (Blr) - Viktor Mushtakov (Rus)

13. Thomas Krol - Håvard Lorentzen (Noo)

14. Zhongyan Ning (Chi) - Hein Otterspeer

15. Laurent Dubreuil (Can) - Kai Verbij