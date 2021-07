Roeisters staan ‘met hartslag van 180' midden in corona-mijnenveld’

De teller staat inmiddels op drie: roeier Finn Florijn , een lid uit de begeleidingsstaf en sinds vandaag ook hoofdcoach Josy Verdonkschot . De angst voor meer positieve coronagevallen zit er bij sommige Nederlandse roeiers goed in. ,,Je probeert te genieten van elke race. Want het kan je laatste zijn.”

Het was muisstil vanochtend in hun kamer. En de hartslag ‘op standje 180’. Per app hoorden Roos de Jong en Lisa Scheenaard dat ook hun hoofdcoach Josy Verdonkschot positief had getest op corona. De man die ze kennen als misschien wel de meest voorzichtige van iedereen. Die ook niet op de inmiddels beruchte KLM-vlucht zat. Maar toch was het virus ook bij hem binnengedrongen. Net als eerder bij hun collega Finn Florijn en een lid van de begeleiding, die anoniem wil blijven. Er is schrik, de vraag: wat nu, maar in de loop van de ochtend gaat de knop om.

Quote We gaan er nu helemaal paranoïde mee om Lisa Scheenaard En ze roeien er een paar uur later bepaald niet minder hard om, De Jong en Scheenaard. De vrouwen uit de de dubbeltwee plaatsen zich probleemloos en overtuigend voor de finale. Maar natuurlijk zit het in hun hoofd, daar zijn ze na afloop heel eerlijk in.



,,Je zegt toch tegen jezelf dat je van elke race moet genieten. Want het kan je laatste zijn”, zegt Scheenaard. ,,De eerste besmettingen in TeamNL beleefden we vanuit een anders perspectief. Nu kwam het met Josy wel heel dichtbij. Je gaat toch twijfelen in welk mijnenveld we terecht zijn gekomen.”

Ze beleven deze Olympische Spelen samen, in een bubbel van twee. Ze zijn voorzichtiger dan voorzichtig. En weten dondersgoed dat zelfs dat niet genoeg kan zijn. ,,Het is best gek”, legt De Jong uit. ,,Dit is het toernooi van ons leven, we hebben hier vijf jaar alles voor gegeven. En toch zijn we nu best wel alleen. Gelukkig hebben we elkaar.”

Verdonkschot is niet hun eerste coach, dat is Isabelle Jacobs. Maar als hoofdcoach waren er normaal gesproken wel voorbesprekingen met hem. Die gaan nu misschien digitaal, vermoeden ze. De angst dat er nog meer mensen uitvallen zit er wel in.

Scheenaard: ,,We zaten nog met Josy in de bus.” Ja, zo ga je denken. ,,Wel met een mondkapje en niet superdicht bij elkaar. Maar blijkbaar kun je corona ook krijgen op een manier waar je totaal geen zicht op hebt.” De Jong kruist haar vingers. ,,Elke dag die je negatief test, is een goede dag.”

Even daarvoor stonden de mannen van de dubbeltwee op dezelfde plek, in de brandende zon naast de ‘Sea Forest Waterway’. Ook Stef Broenink en Melvin Twellaar verzekerden zich als snelste boot van hun halve finale voor de eindstrijd. Ze hadden zich voorgenomen om het hele coronaverhaal niet te veel aandacht te geven. ,,Als je je bang maakt, verlies je sowieso”, zei Broenink stellig.

Twellaar: ,,Het gaat energie vreten als je daarmee bezig bent, dan schiet je jezelf in de voet. Ideaal is het nooit, natuurlijk. Maar we zijn nog strenger dan noodzakelijk. In de weken voor de Spelen heb ik niemand gezien, alleen mijn vriendin. Die moest eerst testen om bij me te komen. Ik ken weinig mensen die voorzichtiger waren dan wij.”

En toch kan het dus mis gaan. Twellaar: ,,Maar het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken. We springen elke keer door de hoepel. Maar we mogen ons niet te veel laten afleiden. We zijn hier om de beste Olympische Spelen te roeien.”

