Roest en Nuis in de ringen, Heemskerk wenst TeamNL succes

Snowboardster Maas ziet Britse concurrente afhaken

8 februari De Britse snowboardster Katie Ormerod heeft zich een dag voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang moeten terugtrekken. De twintigjarige snowboardster, die in actie kwam op de onderdelen slopestyle en big air en daarbij een van de concurrenten is van de Nederlandse Cheryl Maas, heeft haar rechterhiel gebroken en kan niet deelnemen.