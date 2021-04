Rusland verwacht 350 Russische atleten op Spelen ondanks schorsing

Maximaal tien Russische atleten welkom op Olympische Spelen

18 maart Maximaal tien atleten uit Rusland mogen deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de mondiale atletiekbond World Athletics bepaald. De atleten moet voldoen aan strenge antidopingvoorwaarden en zullen onder neutrale vlag en in neutrale kleding in actie komen.