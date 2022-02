Schaatswereld reageert op gouden Schouten: ‘Wat een vette rit’

,,Ze schaatst vrij en onbevangen en dan gaat het technisch vanzelf goed. Haar valbeweging, stabiele techniek en mentale power maken haar een terechte olympische kampioene, met stip!”, schreef drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer (47) op Twitter. Ze pakte in 1998 twee keer goud in Nagano (1000 en 1500 meter) en één keer in 2006 in Turijn (1000 meter).



Mark Tuitert, eveneens een olympisch kampioen, was ook onder de indruk. ,,Wat een vette rit. Schouten trapt af met overtuiging”, zei Tuitert via sociale media. De 41-jarige Tuitert veroverde zelf olympisch goud in 2010 in Vancouver op de 1500 meter.