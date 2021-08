Schoonspringster Van Duijn tiende in finale, goud voor 14-jarige Chinese

Het goud ging naar de pas 14-jarige Quan Hongchan uit China. Zij kreeg in totaal 466,20 punten. Volgens de zeven juryleden waren de tweede en vierde sprong van het Chinese meisje perfect. Hongchan kreeg in beide gevallen zeven keer een 10. Haar landgenote Chen Yuxi, slechts 1 jaar ouder, pakte het zilver op de toren met 425,40 punten. De 15-jarige Yuxi had eerder in Tokio al goud gepakt in het synchroonspringen vanaf de toren met Zhang Jiaqi (17). Het brons in de individuele wedstrijd ging naar de Australische Melissa Wu (371,40).

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen ,,Tevreden ben ik zeker, want ik kan terugkijken op een succesvol toernooi. Ik ben altijd heel kritisch, maar nu moet en kan ik tevreden zijn”, aldus Van Duijn. ,,Het was niet de ideale finale. Maar ik was echt helemaal op en leeg na de afgelopen 24 uur, met ook nog een voorronde en halve finale. Met het laatste beetje energie heb ik dit kunnen neerzetten. Mijn eerste twee sprongen waren niet scherp genoeg en mijn laatste drie wel oké. Ik heb geen grote fouten gemaakt, maar mijn landingen waren niet zo strak. Dat is ook mijn zwaktepunt.”

Van Duijn had met verwondering gekeken naar de pas 14-jarige Quan en de een jaar oudere Chen, die vijf nagenoeg perfecte sprongen hadden. ,,Dat was onwerkelijk en bizar, ik heb er geen woorden voor wat zij laten zien. Zo klein, zo jong en zo explosief. Het is bijna onmenselijk, maar heel gaaf om te zien. Het was pas de eerste keer dat Quan meedeed en ik haar zag. Maar we zijn het wel gewend; als er Chinezen aanwezig zijn, dan winnen ze alles. De aanwas van Chinezen kunnen we niet vergelijken met ons. Schoonspringen is in Nederland zo klein, terwijl ze er in China zo nog dertig in de rij hebben staan die op dit niveau kunnen presteren.”

Van Duijn, die van plan is eerdaags een olympische tatoeage te laten zetten, is voornemens door te gaan met haar sport. ,,Op dit moment is het even belangrijk tot rust te komen en weer helemaal op te laden. In principe kijk ik hoe het gaat lopen en hoe ik me mentaal en fysiek voel. Maar in principe zie ik nog genoeg uitdaging.”

