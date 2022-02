Schouten straalt met haar medailles, De Jong en Leerdam kijken uit naar laatste afstand

Carl Verheijen geeft Team NL een 8+, al jeuken zijn handen bij ploegenach­ter­vol­ging

Carl Verheijen, chef de mission van TeamNL in Peking, is dik tevreden na de eerste week van de Olympische Spelen. ,,Ik geef ons een 8+. We staan er goed voor. Ik denk dat we nergens een gouden medaille hebben laten liggen”, vertelt hij aan de NOS.

14 februari