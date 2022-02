Schulting gaat viral met vier medailles, Shiffrin heeft boodschap voor haar haters

Video Thomas Krol blij met Noorse opponent in gouden race: ‘Soms heb je geluk’

Thomas Krol dacht na afloop van zijn rit op de 1000 meter dat het niet genoeg voor goud zou zijn. Dat bleek het wel. De 29-jarige Nederlander vond zich in Peking op het hoogste treetje terug tussen twee generatiegenoten. ,,Ik had in Lorentzen een fantastische gangmaker.”

12:44