Schulting na ‘super succesvol toernooi’: ‘Ik denk dat ik als ik terug ga kijken, weer even ga huilen van verdriet’

Door Lisette van der Geest



Het is soms lastig om Suzanne Schulting te zijn. Ze is trots én heeft een bittere nasmaak, zegt ze. Om gelijk te vervolgen: ,,Maar dat mag ik helemaal niet hebben, want ik ga met vier medailles naar huis.” De shorttrackster won in Peking twee keer goud, één keer zilver en schaatste vanavond op de 1500 meter naar olympisch brons. Geen Nederlander in haar sport was ooit zo succesvol als zij.