Sensationele Nageeye verrast met tweede marathonmedaille ooit

SamenvattingAbdi Nageeye (32) heeft in Sapporo de race van zijn leven neergezet. De Nederlands recordhouder herhaalt 41 jaar later het kunststukje van Gerard Nijboer in Moskou met zilver op de olympische marathon. Nageeye mag met zijn vrienden het podium op: winnaar is de Keniaanse grootheid Eliud Kipchoge in 2.08.38, derde de Belg Bashir Abdi.

Door Pim Bijl



Het is een beeld even bijzonder als zeldzaam. In dé sprint van zijn sportieve leven denkt Abdi Nageeye niet alleen aan eigen succes. Al in de rug van de Keniaan Lawrence Cherono pept hij met wilde handgebaren zijn Belgische vriend Bashir Abdi op. Nageeye geeft het sein wanneer hij aanzet en kijkt daarna continu over zijn schouder: hij wil met zijn goede vriend het podium op.



Het maakt de vreugde na de finish compleet. Nageeye springt in de armen van Eliud Kipchoge, die al even binnen is en met wie hij jarenlang heeft getraind in Kaptagat. De voorbereiding op deze marathon draaide hij in Ethiopië en het Franse Font Romeu. Met Abdi, net als hij ooit geboren in Somalië, aan zijn zijde. Nog geen zes weken geleden twijfelt Nageeye aan zijn deelname door hamstringklachten. Maar hij zet door. Nu deelt Nageeye bij de grootste prestatie van zijn leven het feest met zijn loopmaten.

Volledig scherm Abdi Nageeye valt Eliud Kipchoge in de armen bij de finish. © REUTERS

Gerard Nijboer was in 1980 de eerste Nederlander met een olympische medaille op de marathon. Hij pakte destijds zilver in Moskou. Tot vandaag was hij ook de laatste Nederlander. Nageeye voegde zich in Sapporo in dat illustere rijtje. Voor de 32-jarige Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2.06.17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde.

Klasse apart

Kipchoge was een klasse apart en liet de andere koplopers op ruim 30 kilometer achter zich. Met een lange solo toonde hij in uitputtende omstandigheden aan nog altijd de beste marathonloper van het moment is. De 36-jarige Keniaanse wereldrecordhouder (2.01.39) en tevens de enige atleet die in een speciale marathon onder de 2 uur wist te lopen, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.

Volledig scherm Abdi Nageeye komt juichend over de streep. © REUTERS

Heel even dacht Abdi Nageeye zelfs aan goud op de olympische marathon in Sapporo. Hij wilde mee met Kipchoge toen de Keniaan na ruim 30 kilometer versnelde en de kopgroep verliet. ,,Ik twijfelde wel degelijk, maar op dat moment had ik het net een beetje moeilijk en wachtte af of anderen het gaatje zouden dichtlopen. Toen dat niet gebeurde wist ik dat ik moest focussen op zilver of brons. Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.”

De laatste drie kilometer van de slijtageslag door het bloedhete Sapporo beleefde Nageeye als in een roes. ,,Ik voelde me nog zo goed, alsof ik aan het het joggen was. Niemand zou mij eruit sprinten. Ik wilde op 800 meter van de finish gaan, maar dacht aan Bashir Abdi. We zijn bevriend, we trainen samen en op de trainingen loopt hij altijd harder dan ik. Hij had kramp, maar ik bleef omkijken en hem aanmoedigen. Ik wilde dat hij ook een medaille won.”

Volledig scherm Eliud Kipchoge, Abdi Nageeye en Bashir Abdi vallen elkaar in de armen. © REUTERS

Dat was niet makkelijk, want de Keniaan Lawrence Cherono liep ook nog mee voor de medailles. ,,Een wereldtopper hè. Winnaar van de marathons van Chicago en Boston. Die loop je er niet even uit. Maar ik kon Bashir naast me trekken. Super dat hij het brons haalde", aldus Nageeye, die heel trots was op zijn eigen zilver: ,,Er waren best veel mensen die niet in mij geloofde en mijn aanpak verkeerd vonden. Ik liet het ook vaak liggen in wedstrijden, was niet consistent genoeg. Maar ik wist dat het erin zat. Ik weet bijvoorbeeld 100 procent zeker dat ik in 2018 de marathon van Boston had gewonnen als mijn hamstring niet was gescheurd. Maar ja, dat kun je wel zeggen, maar wie gelooft het.”

Hij bleef echter altijd overtuigd van zijn keuzes. ,,Ik heb als een nomade geleefd, pakte mijn koffers en ging trainen op de plek waarvan ik dacht dat het me verder zou helpen: in Kenia, Ethiopië, Amerika, Frankrijk. Drie jaar lang trainde ik mee in de groep van Kipchoge. De allerzwaarste trainingen kon ik bijblijven. Dat sterkte mij in de overtuiging dat ik het kon en ik ben heel blij dat ik het eindelijk heb laten zien. Nu sta ik op het podium met Eliud, de beste marathonloper aller tijden en een vriend van me. Ik kan het nog niet geloven.”

De 35-jarige Nederlander Khalid Choukoud moest na 25 kilometer in de hitte van Sapporo opgeven met maagklachten. Choukoud liep in een groep die halverwege op 1.52 minuut van de koplopers zat. Hij had al vroeg zijn eigen tempo gekozen en was niet meegegaan in de kopgroep, waarin zijn landgenoot Nageeye wel zat. Choukoud was samen met Nageeye en Bart van Nunen een van de drie Nederlanders die aan de start verscheen. Ook Van Nunen liep de marathon uiteindelijk niet uit.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

