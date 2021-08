Shanne Braspennincx sneuvelt in kwartfinales op sprint

In de eerste heat nam Hinze het initiatief en plaatste een machtige versnelling. Braspennincx kon het door de Duitse wereldkampioene geslagen gat niet meer dichten. Ook in de tweede heat stond er geen maat op Duitse topfavoriete.

Eerder in de ochtend rekende Braspennincx in de achtste finales af met de Oekraïense Olena Starikova. Dat deed ze op overtuigende wijze in de laatste meters. De strijd om de medailles wordt zondag, op de laatste dag van de Olympische Spelen, afgewerkt.

Braspennincx veroverde eerder tijdens deze Spelen al goud op het onderdeel keirin. Daarmee volgde ze haar gestopte landgenote Elis Ligtlee op, die in in 2016 in Rio de olympische macht greep. ,,De titel blijft lekker in Nederland", zei ze toen direct na haar sensationele zege.